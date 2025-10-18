الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل قائد عسكري وجنود بهجوم إرهابي في نيجيريا

جنود من الجيش النيجيري (أرشيفية)
18 أكتوبر 2025 19:48

قتل إرهابيون سبعة جنود على الأقل، بينهم قائد عسكري في شمال شرق نيجيريا أمس الجمعة، بحسب ما أفاد به تقرير استخباراتي عسكري، اليوم السبت.
وقع الجنود في كمين قرب منطقة "كوندوغا" الإدارية، على بعد حوالى 35 كيلومترا من مدينة "مايدوغوري"، عاصمة ولاية بورنو، بحسب التقرير.
وأكد مصدر هو عضو في قوات محلية مناهضة للإرهاب عدد القتلى.
قبل أسبوع، هاجم إرهابيون قاعدة عسكرية في قرية "نغامدو" في ولاية بورنو بقنابل يدوية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود.
أدت أعمال العنف إلى نزوح نحو مليوني شخص في شمال شرق نيجيريا وامتدت إلى الدول المجاورة، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري إقليمي.

المصدر: آ ف ب
نيجيريا
الجيش النيجيري
هجوم إرهابي
