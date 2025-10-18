استئناف الرحلات من مطار دكا بعد حريق هائل

غادرت أول رحلة جوية، اليوم السبت، مطار دكا في الساعة 9:06 مساءً بالتوقيت المحلي بعد الحريق الهائل الذي شب في مطار حضرة شاه جلال الدولي أكبر مطار في بنغلادش، وفقا لما صرح به مسؤولو المطار للصحفيين.

وأكدت وزارة الطيران المدني، في بيان، أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل.

وأضافت "سنتخذ خطوات لتحديد مصدر الحريق وسنطبق تدابير لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".

واستئنفت الرحلات الجوية بعد ست ساعات من حريق ضخم اندلع، في وقت سابق السبت، في صالة الشحن في المطار، مما أجبر السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية.

ولم يلحق الحريق أضرارا بمبنى المطار الرئيسي، لكن سحبا كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت فوق المدرج.

ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.

وقال طلحة بن زاسم المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن 37 وحدة إطفاء تكافح الحريق الذي اندلع بعد الظهر وتطلب لاحقا إرسال تعزيزات من قوات الأمن.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن مسؤولين في المطار أن الرحلات الجوية حولت إلى مطارات أخرى.

وأفاد مينول إحسان، وهو مسؤول في مديرية الصحة، بنقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.