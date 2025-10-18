الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استئناف الرحلات من مطار دكا بعد حريق هائل

الدخان يتصاعد من مطار دكا الدولي إثر حريق هائل
18 أكتوبر 2025 20:28

غادرت أول رحلة جوية، اليوم السبت، مطار دكا في الساعة 9:06 مساءً بالتوقيت المحلي بعد الحريق الهائل الذي شب في مطار حضرة شاه جلال الدولي أكبر مطار في بنغلادش، وفقا لما صرح به مسؤولو المطار للصحفيين.
وأكدت وزارة الطيران المدني، في بيان، أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل.
وأضافت "سنتخذ خطوات لتحديد مصدر الحريق وسنطبق تدابير لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
واستئنفت الرحلات الجوية بعد ست ساعات من حريق ضخم اندلع، في وقت سابق السبت، في صالة الشحن في المطار، مما أجبر السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية.
ولم يلحق الحريق أضرارا بمبنى المطار الرئيسي، لكن سحبا كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت فوق المدرج.
ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.
وقال طلحة بن زاسم المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن 37 وحدة إطفاء تكافح الحريق الذي اندلع بعد الظهر وتطلب لاحقا إرسال تعزيزات من قوات الأمن. 
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن مسؤولين في المطار أن الرحلات الجوية حولت إلى مطارات أخرى. 
وأفاد مينول إحسان، وهو مسؤول في مديرية الصحة، بنقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة.

أخبار ذات صلة
حريق في المطار الرئيسي ببنجلاديش يوقف حركة الطيران
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع ومستودع في بنجلاديش
المصدر: وكالات
دكا
مطار دولي
بنغلادش
حريق
رحلات جوية
آخر الأخبار
آنا تريشيتش بابيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة المؤقتة
جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا
19 أكتوبر 2025
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©