مصر تحدد موعد انعقاد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر الدولي "التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة" المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الترتيبات اللوجستية والفنية تسير على قدم وساق لضمان خروج المؤتمر بنتائج عملية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وأكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة من مختلف أطراف المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد ضمن إطار الخطة العربية الإسلامية التي سبق أن أقرت من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الصديقة وبما يتسق مع الجهود الدولية الرامية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.

في السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عزم بلاده المشاركة في المؤتمر وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك في جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، بما يُسهم في تخفيف معاناة سكانه ودعم الاستقرار في المنطقة.