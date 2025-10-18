الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حشود غفيرة لإلقاء نظرة على جثمان أودينغا في كينيا

18 أكتوبر 2025 21:42

تجمع عشرات الآلاف في غرب كينيا، اليوم السبت، لإلقاء نظرة على جثمان السياسي رايلا أودينغا رئيس الوزراء السابق.
وتعالت صيحات "بابا" (أبي) و"نحن أيتام" من الحشود الغفيرة التي احتشدت في شوارع "كيسومو"، معقل مؤيدي أودينغا، لدى وصول نعشه إلى ملعب المدينة في طائرة هليكوبتر.
توفي أودينغا، البالغ من العمر 80 عامًا، إثر نوبة قلبية يُشتبه في إصابته بها يوم الأربعاء، مما أثار موجة حزن عارمة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في غرب كينيا.
وشاهد صحفيون اقتحام المشيعين الحواجز الأمنية حيث تسلقوا جوانب الملعب والمباني المجاورة لإلقاء نظرة على النعش. قال دون بيليدو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو أحد المؤيدين الذي كان يضغط على أحد الحواجز "بدون بابا، نحن في عداد الأموات. ليس لدينا مكان نذهب إليه".

وأفاد مصدر طبي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن 74 شخصًا تلقوا العلاج في الملعب، معظمهم بسبب الإغماء والجفاف.
وألغت السلطات موكبًا كان مقررًا في "كيسومو" لتجنب خطر التدافع.
وأضاف المصدر الطبي "قرر الناس التصرف بشكل جيد... وحال نقل الجثمان جوًا دون وقوع مشاكل كبيرة على الطريق".
يُعتبر أودينغا أحد أهم الشخصيات السياسية في جيله في كينيا، حيث شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2008 إلى عام 2013، إلا أنه لم ينجح في الفوز بالرئاسة رغم خمس محاولات.
يُنسب إليه الكثير من الفضل كلاعب رئيسي في إعادة كينيا إلى الديمقراطية التعددية في التسعينيات، بعد أن أمضى ثماني سنوات في السجن دون محاكمة، وأشرف على دستور عام 2010 الذي نال إشادة واسعة.
بعد أن وُضع جثمانه في مقبرة كيسومو، نُقل إلى بوندو في مقاطعة سيايا المجاورة، مقرّ أجداد العائلة، لإقامة جنازة خاصة يوم الأحد.

