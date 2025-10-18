ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستعيد اثنين من المشتبه بهم في تهريب المخدرات إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، بعد ضربة عسكرية استهدفت "غواصتهما" في بحر الكاريبي وأسفرت عن مقتل اثنين آخرين.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "كان لي شرف عظيم أن أدمر غواصة ضخمة لنقل المخدرات كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر طريق معروف لتهريب المخدرات"، مضيفًا أن "السفينة كانت محملة بالفنتانيل ومخدرات أخرى".

وأكد "قُتل اثنان من الإرهابيين. ويجري إعادة الإرهابيين الناجين إلى بلديهما الأصليين، الإكوادور وكولومبيا، للاحتجاز والمحاكمة".

وأوضح ترامب أنه "لم يصب أي من القوات الأميركية بأذى في هذه الضربة".