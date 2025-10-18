الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

2.9 مليار دولار خسائر فيضانات باكستان

شارع غمرته الفيضانات في كراتشي - أرشيفية
19 أكتوبر 2025 02:28

إسلام آباد (وام) 

أعلن وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني، أحسن إقبال، أن باكستان تكبدت خسائر تقدر بحوالي 2.9 مليار دولار بسبب الفيضانات الأخيرة التي ألحقت أضراراً كبيرة في جميع أنحاء البلاد. وأوضح الوزير خلال إطلاق التقرير الأولي لتقييم الأضرار، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر تقدر بحوالي 822 مليار روبية «2.9 مليار دولار»، منها 430 مليار روبية «1.53 مليار دولار» في القطاع الفلاحي، و307 مليارات روبية «1.1 مليار دولار» في البنية التحتية. 
وأضاف أن الفيضانات ألحقت أيضاً أضراراً بحوالي 229 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 2811 كيلومتراً من الطرق، و790 جسراً، و129 مبنى عاماً، و2267 مدرسة، و243 منشأة صحية، و1297 منطقة تجارية، و86 منشأة للبنية التحتية للمياه، لا سيما محطات الضخ والخزانات. وبحسب التقرير، يتعين أن يؤدي التأثير الإجمالي للفيضانات إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.7 نقطة مئوية للسنة المالية 2025-2026، ما يُخفض توقعات النمو إلى ما بين 3.5% و3.9%، مقارنة بـ 4.2% سابقاً. 
وأكد إقبال، أن هذه التقديرات الأولية ستشكل أساساً لجهود الحكومة في إعادة التأهيل والإعمار، والتي ترتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة سبل العيش، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية المستقبلية.

