الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ليبيا.. انطلاق المرحلة الثالثة من انتخابات البلدية

ليبيا.. انطلاق المرحلة الثالثة من انتخابات البلدية
19 أكتوبر 2025 02:28

حسن الورفلي (بنغازي)

توجه الناخبون في البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية للمجالس البلدية في ليبيا، أمس، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجالسهم البلدية ضمن المرحلة الثالثة. ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، انطلقت عملية الاقتراع في 16 بلدية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة - 2025). 
وتوقع مجلس المفوضية، في بيان صحفي، أن يتوجه نحو 96 ألف ناخب وناخبة إلى 142 مركز اقتراع، تضم ما مجموعه 341 محطة اقتراع، لانتخاب 743 مترشحاً ومترشحة، وفق النظام المزدوج (القوائم/ الأفراد). وأوضح المجلس أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ العملية الانتخابية المستهدفة لعدد 28 مجلساً بلدياً أدرجت ضمن المجموعة الثالثة. 
ووفق البيان، ستخضع عملية الاقتراع للرقابة من قبل ثلاثة آلاف وكيل ومراقب تم اعتمادهم لهذا الغرض، بما يعزز من الشفافية والنزاهة في نتائج التصويت وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة العملية داخل المحطات. وأكد المجلس أن دور المفوضية في الرقابة على العملية الانتخابية عموماً، وعلى عملية الاقتراع خصوصاً، محدود جداً، وأن الاختصاص الأصيل في هذا الجانب يرجع إلى وكلاء المترشحين والمنظمات المعتمدة في مجال مراقبة الانتخابات. إذ يعد المترشح المعني الأول بمراقبة العملية من خلال وكلائه المكلفين بهذه المهمة، كما أن لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال دوراً لا يقل أهمية. ودعا مجلس المفوضية كافة المنظمات المعتمدة إلى الإسهام في مراقبة عملية الاقتراع، وتعزيز مفهوم مراقبة الانتخابات من خلال تواجدها في مراكز الاقتراع وممارسة اختصاصاتها المكفولة لها بموجب القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

