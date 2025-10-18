الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أسبيدس: اندلاع حريق في ناقلة غاز قبالة اليمن

دخان يتصاعد بعد استهداف سفينة في البحر الأحمر (أرشيفية)
19 أكتوبر 2025 02:28

دبي (وكالات)  

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس» أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (إم.في فالكون) اشتعلت فيها النيران وانجرفت أمس قبالة سواحل اليمن، بعد أن أبلغت عن وقوع انفجار على متنها أجبر أفراد الطاقم على مغادرتها، مضيفة أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن، وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن النيران أتت على 15 بالمئة من جسم السفينة التي ترفع علم الكاميرون.
ونظراً لخطر وقوع انفجارات أخرى كون الناقلة محملة بالكامل بالغاز الطبيعي المسال، نصحت أسبيدس السفن المارة في المنطقة بالابتعاد عن الناقلة لمسافة آمنة.
وقالت: إن عملية إنقاذ جارية لإجلاء طاقم السفينة المؤلف من 26 شخصاً، مشيرة إلى أنه تسنى إنقاذ 24 بحاراً حتى الآن عبر سفينتين تجاريتين كانتا تبحران بالقرب من الموقع، بينما لا يزال أحد أفراد الطاقم على متن الناقلة وآخر مفقود. وأفادت بإرسال فرقاطة يونانية بالقرب من المنطقة. وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في وقت سابق: إن الناقلة إم.في فالكون انطلقت من ميناء صحار العماني متجهة صوب جيبوتي. ووقع الانفجار في أثناء إبحارها على بُعد 113 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن.

أخبار ذات صلة
الحوثيون يقتحمون مقراً أممياً في صنعاء
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
الاتحاد الأوروبي
اليمن
أسبيدس
الغاز الطبيعي المسال
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:43
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
الرياضة
فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»
اليوم 08:41
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
الأخبار العالمية
17 قتيلاً جراء حادث مروري في البرازيل
اليوم 08:34
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز.. «ملك أفريقيا»
اليوم 08:28
أشخاص يسيرون عبر حي سكني مدمر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف ببنود «اتفاق غزة»
اليوم 02:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©