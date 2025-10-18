أسبيدس: اندلاع حريق في ناقلة غاز قبالة اليمن

دبي (وكالات)



أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس» أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال (إم.في فالكون) اشتعلت فيها النيران وانجرفت أمس قبالة سواحل اليمن، بعد أن أبلغت عن وقوع انفجار على متنها أجبر أفراد الطاقم على مغادرتها، مضيفة أن سبب الانفجار غير واضح حتى الآن، وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن النيران أتت على 15 بالمئة من جسم السفينة التي ترفع علم الكاميرون.

ونظراً لخطر وقوع انفجارات أخرى كون الناقلة محملة بالكامل بالغاز الطبيعي المسال، نصحت أسبيدس السفن المارة في المنطقة بالابتعاد عن الناقلة لمسافة آمنة.

وقالت: إن عملية إنقاذ جارية لإجلاء طاقم السفينة المؤلف من 26 شخصاً، مشيرة إلى أنه تسنى إنقاذ 24 بحاراً حتى الآن عبر سفينتين تجاريتين كانتا تبحران بالقرب من الموقع، بينما لا يزال أحد أفراد الطاقم على متن الناقلة وآخر مفقود. وأفادت بإرسال فرقاطة يونانية بالقرب من المنطقة. وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في وقت سابق: إن الناقلة إم.في فالكون انطلقت من ميناء صحار العماني متجهة صوب جيبوتي. ووقع الانفجار في أثناء إبحارها على بُعد 113 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن.