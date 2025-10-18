الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يقترح تجميد خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الأوكراني خلال لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض (رويترز)
19 أكتوبر 2025 02:28

واشنطن (وكالات)

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على روسيا وأوكرانيا تجميد القتال على خط المواجهة الحالي، محذراً من أن استمرار الحرب قد يجعل حل هذا الصراع «غير ممكن أبداً».
وحض ترامب روسيا وأوكرانيا على «إبرام اتفاق»، بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أمس، لكنه رفض تقديم صواريخ «توماهوك»، أو أي مساعدات أخرى تطلبها كييف لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خلال لقاء ربما شكّل خيبة أمل لزيلينسكي، وفق «بلومبرغ».
وكان زيلينسكي يأمل أن يكون لقاؤه مع ترامب فرصة لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تعهّد من واشنطن بتزويد أوكرانيا بصواريخ متقدمة، وضمانات أمنية ثنائية.
إلا أن ترامب، الذي تحدّث مع بوتين، الخميس الماضي، ووافق على عقد قمة جديدة معه، تراجع عن التعهّد بأي مساعدات عسكرية أو فرض عقوبات جديدة على روسيا، داعياً الطرفين إلى «التوقف فوراً عند خط القتال». وفي ختام أسبوع أمضاه في محادثات مع قادة الطرفين، خلص ترامب مجدداً إلى أن الحرب ينبغي أن تتجمّد عند الوضع القائم كما هو الآن.
وقال للصحافيين، مساء أمس: «في رأيي، يجب أن تتوقف الحرب فوراً، ليكن خط الجبهة هو الحد الفاصل، أينما كان، وإلا فسيصبح الأمر معقداً للغاية، ولن يمكن تسويته أبداً»، مضيفاً، يتوقفون عند خط المعركة الحالي، ويعود كل طرف إلى بلاده وأسرته، ويتوقف القتل، هذا هو الحل، التوقف الآن عند خط الجبهة، كما أشار إلى أنه قال ذلك للرئيس زيلينسكي وللرئيس بوتين.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية‭‭‭ ‬‬‬أمس أن قواتها سيطرت على ثلاث قرى أخرى في شرق أوكرانيا، إحداها في منطقة دنيبروبتروفسك، واثنتان في خاركيف بالقرب من الحدود الروسية.
وأشار الجيش الأوكراني إلى اندلاع قتال حول اثنتين على الأقل من هذه القرى، لكنه لم يُقرّ بفقدان السيطرة على أي منها.
كما جددت روسيا هجماتها على إمدادات الطاقة في أوكرانيا الليلة الماضية. وقالت هاليانا ميناييفا رئيسة بلدية تشوهويف، في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا على فيسبوك: إن روسيا نفذت أكثر من عشر غارات جوية. وكتبت ميناييفا أن جميع أحياء المدينة تقريباً أصيبت بالشلل، ولم يتمكن موردو الطاقة من إعادة الكهرباء إلا بعد فحص مواقع الانفجارات بالكامل.

