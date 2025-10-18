الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الأمم المتحدة للمرأة»: دعم نساء غزة خطوة أولى للأمل

«الأمم المتحدة للمرأة»: دعم نساء غزة خطوة أولى للأمل
19 أكتوبر 2025 02:28

نيويورك (وام) 

دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجتمع الدولي إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة إلى فرصة حقيقية لتعافٍ وإنعاش تقوده النساء والفتيات، مشددة على أن كل دولار يُستثمر في المساعدات التي تقودها النساء دفعة أولى للأمل.  وأكدت صوفيا كالتورب، مسؤولة العمل الإنساني في الهيئة، أمس، أن احتياجات النساء والفتيات في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تحتاج أكثر من مليون امرأة وفتاة لمساعدات غذائية، بينهن قرابة ربع مليون بحاجة لدعم فوري. وأبرزت الثمن الفادح الذي دفعته النساء خلال الحرب، مشيرة إلى مقتل امرأتين كل ساعة تقريباً، وتهجير معظمهن لأربع مرات على الأقل، واصفة ذلك بأنه سيظل يؤرق الضمير الجماعي لأجيال. 
 

