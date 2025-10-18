الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السفارة الفلسطينية: إعادة فتح معبر رفح غداً

19 أكتوبر 2025 02:28

القاهرة (وكالات) 

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، أمس، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اعتباراً من غد الاثنين. وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي لتمكين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها. 
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إعادة فتح المعبر ستتمّ فقط بعد أن تسلم حركة حماس جثث جميع الرهائن القتلى التي لا تزال في القطاع غزة.وقال المكتب في بيان «أوعز رئيس الوزراء نتانياهو بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر».

 

 

 

أشخاص يسيرون عبر حي سكني مدمر في مدينة غزة (رويترز)
