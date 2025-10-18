الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأونروا: 300 ألف طالب يعودون للدراسة

مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
19 أكتوبر 2025 02:28

غزة (الاتحاد)

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، أمس، استئناف العملية التعليمية لنحو 300 ألف طالب فلسطيني في قطاع غزة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية. جاء ذلك في تصريح متلفز نشرته «الأونروا» على صفحتها بمنصة شركة «إكس».
وقال أبو حسنة: إن الوكالة وضعت خططاً لاستئناف التعليم بعد عامين من الانقطاع، مشيراً إلى أن عشرة آلاف طالب سيتلقون تعليمهم في بعض مراكز الإيواء، بينما ستتم الدراسة لباقي الطلاب عبر التعليم الافتراضي، موضحاً أن نحو 8 آلاف مدرس سيشاركون في هذه العملية التعليمية.
وشدد أبو حسنة، على أن استمرار تعطيل التعليم لم يعد ممكناً بعد سنوات من الحرب، وتداعيات كورونا التي جعلت آلاف الأطفال في غزة غير قادرين على القراءة والكتابة.
وتوقفت عملية التعليم في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على أثر بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وتحويل غالبية مدارس الأونروا والحكومية إلى مراكز إيواء، إضافة إلى تلك التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً. ووفق معطيات وزارة التعليم الفلسطينية حتى 16 سبتمبر الماضي، دمرت إسرائيل 172 مدرسة حكومية، وقصفت وخربت 118 مدرسة حكومية أخرى، إضافة إلى قصف وتخريب أكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

