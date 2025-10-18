الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الإحسان الخيرية» تغيث غزة بـ 2000 طرد مساعدات

جانب من المساعدات الإماراتية المتوجهة إلى قطاع غزة (وام)
19 أكتوبر 2025 02:28

عجمان (وام) 

شاركت جمعية الإحسان الخيرية في إغاثة قطاع غزة بإرسال 2000 طرد مساعدات عبر «سفينة الإمارات الإنسانية» ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث تضمنت نصف الطرود مواد غذائية أساسية، والنصف الآخر ملابس شتوية، ضمن حملة «جسور الشتاء لإغاثة غزة».  تأتي المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسيداً لقيم التضامن والعمل الإنساني الإماراتي. وأشرف على الحملة، الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، مدير عام الجمعية، بمشاركة الموظفين والمتطوعين، حيث أكد أن الجمعية كانت دائماً سباقة في دعم غزة، ومستمرة في نهج العطاء والخير الذي تتميز به دولة الإمارات. وأبحرت أمس «سفينة الإمارات الإنسانية» ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها 7.200 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، لتلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من معاناة أهالي القطاع.
توزعت الحمولة بواقع 4.680 طناً من المواد الغذائية الأساسية، و2.160 طناً من مواد الإيواء والخيام والملابس الشتوية، إضافة إلى 360 طناً من المستلزمات والمواد الطبية، و4 صهاريج للماء في استجابة شاملة وواسعة النطاق تلبي أبرز متطلبات الحياة اليومية في غزة.
في غضون ذلك، وزعت عملية «الفارس الشهم 3» ملابس شتوية على ذوي الهمم في قطاع غزة، لتلبية احتياجاتهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء.

