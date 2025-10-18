فانس وويتكوف يزوران إسرائيل غداً

القاهرة (الاتحاد)



يبدأ جي. دي. فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زيارة لإسرائيل غداً. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس، أن زيارة ويتكوف وفانس تأتي في إطار الجهود الأميركية الرامية لضمان استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح باقي الرهائن. وسيناقش فانس أيضا التقدم صوب تطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وإنشاء سلطة بديلة لإدارة غزة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في الأثناء، قالت القناة 13 الإسرائيلية، أمس، إن ضباطاً أميركيين سيقيمون مركزاً للقيادة في غلاف غزة للمساهمة في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، مضيفة أن إقامة هذا المركز تأتي لإدارة طاقم للقوات الدولية مهمته البحث عن جثث الإسرائيليين الأسرى المتبقية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بوصول نحو 200 جندي أميركي لإقامة مركز في إسرائيل سيرصد تطبيق وقف إطلاق النار والانتهاكات من الطرفين.

في إطار مراقبة عملية السلام في غزة، أعلنت وزارة الدفاع في برلين أن الجيش الألماني سوف يرسل ثلاثة جنود إلى جنوب إسرائيل. وذكرت الوزارة أنه سيجرى خلال الأسبوع المقبل إرسال ضابطين من هيئة الأركان، بالإضافة إلى برجيدير جنرال في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجنود الثلاثة سيعملون جميعاً بزيهم العسكري، ولكن دون أسلحة، وذلك داخل مركز التنسيق المدني-العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة.