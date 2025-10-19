باكستان تطلق أول قمر صناعي فائق الطيفية "إتش إس1-"

أطلقت باكستان أول قمر صناعي فائق الطيفية، "إتش إس1-"، من مركز جيوتشيوان الصيني لإطلاق الأقمار الصناعية.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأحد، عن وكالة الفضاء القول إنه قد تم بث مشاهد حية للمهمة من مجمع كراتشي التابع للجنة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي.

واكتملت الاستعدادات للإطلاق في وجود علماء ومهندسين باكستانيين.

وقال متحدث باسم لجنة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي، إن القمر الصناعي فائق الطيفية دخل مداره بنجاح، مضيفاً أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى شهرين للانتهاء من اختبار القمر الصناعي في المدار؛ وأن القمر "إتش إس1-" سيدخل بعد شهرين مرحلة التشغيل الكامل.