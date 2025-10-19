الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ناميبيا ترصد بؤرة لتفشي جدري القردة

19 أكتوبر 2025 18:46

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا، اليوم الأحد، عن رصد بؤرة لتفشي جدري القردة في مدينة "سواكوبموند".
وقالت الوزارة، في منشور على موقع فيسبوك "وجهنا فرق المراقبة وتتبع المخالطين وفرق الاستجابة لاحتواء هذا التفشي".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ سبتمبر 2025، عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية المتعلقة بهذا المرض بسبب انخفاض أعداد الإصابات به والوفيات الناجم عنه.
على الرغم من ذلك، شددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة مواصلة الجهود للسيطرة على الفيروس، حيث لا يزال يشكل تهديدًا في بعض الدول.

المصدر: وكالات
ناميبيا
بؤرة
تفشي
