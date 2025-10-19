ناميبيا ترصد بؤرة لتفشي جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا، اليوم الأحد، عن رصد بؤرة لتفشي جدري القردة في مدينة "سواكوبموند".

وقالت الوزارة، في منشور على موقع فيسبوك "وجهنا فرق المراقبة وتتبع المخالطين وفرق الاستجابة لاحتواء هذا التفشي".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ سبتمبر 2025، عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية المتعلقة بهذا المرض بسبب انخفاض أعداد الإصابات به والوفيات الناجم عنه.

على الرغم من ذلك، شددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة على ضرورة مواصلة الجهود للسيطرة على الفيروس، حيث لا يزال يشكل تهديدًا في بعض الدول.