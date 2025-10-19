بوليفيا تنتخب رئيسا في جولة إعادة

بدأ البوليفيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات رئاسية يتنافس فيها مرشحان محافظان يؤيدان اقتصاد السوق، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الحكم اليساري.

تأتي في صدارة اهتمامات الناخبين الاقتصاد مع نقص حاد في الدولار الأميركي والوقود.

وبعد عشرين عاما من حكم "حزب الحركة نحو الاشتراكية"، دفع الناخبون في الجولة الأولى من الانتخابات في 17 أغسطس الماضي بالسيناتور رودريغو باز، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، والرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كويروجا إلى جولة الإعادة.

وقدم كل من الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروجا اليميني وعضو مجلس الشيوخ الوسطي رودريغو باز نفسيهما كمرشحين للتغيير، متعهدين بالقطيعة مع الشعبوية تحت حكم حزب الحركة نحو الاشتراكية، الذي أسسه إيفو موراليس، زعيم نقابة مزارعي الكوكا الذي أصبح أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا في عام 2006.

يسعى خورخي كيروجا إلى ضخ الدولار في الاقتصاد البوليفي بشكل فوري من خلال حزمة إنقاذ كبيرة يقدمها صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى متعددة الأطراف.