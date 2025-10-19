قتلى في غارة أميركية جديدة على مركب مخدرات

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة شنت ضربة جديدة على مركب لتهريب المخدرات في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من "إرهابيي المخدرات".

وقال هيغسيث، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الضربة التي نُفذت الجمعة، استهدفت مركبا تابعا لـ "جيش التحرير الوطني" الكولومبي "كان يبحر على طريق معروف لتهريب المخدرات، وينقل كميات كبيرة من المخدرات".

ولم يُحدد هيغسيث مكان وقوع الضربة، لكنه قال إن المركب كان في منطقة تُشرف عليها القيادة الجنوبية التي تُراقب العمليات العسكرية الأميركية في أميركا اللاتينية.