«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع وفد «غرولاك» في جنيف

جنيف (وام)



التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، وفد مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي «غرولاك»، برئاسة روجيو إدواردز رئيس المجموعة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع على الدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة «غرولاك» في أعمال وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيداً بمساعيها في دعم الحوار البرلماني، وتنسيق المواقف حيال القضايا الدولية المشتركة. وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة برلمانات دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

كما استعرض معالي الدكتور علي النعيمي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عامة، والقضية الفلسطينية خاصة، وسلط الضوء على جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم مختلف المساعدات الإنسانية، وبناء المؤسسات والمدارس والمستشفيات في غزة، ودعم الجهود الدولية في تعزيز السلام في المنطقة.

من جانبه، عبّر رئيس مجموعة «غرولاك» عن تطلعه إلى توقيع اتفاقية تعاون مع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تنسيق المواقف وتوسيع مجالات التعاون البرلماني.

كما دعا رابندر بارمرسار، نائب رئيس المجموعة، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى المشاركة في الاجتماعات الدورية لمجموعة «غرولاك»، بهدف تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع من الشعبة البرلمانية الإماراتية الدكتور مروان عبيد المهيري وأحمد مير هاشم خوري عضوا المجلس الوطني الاتحادي وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.