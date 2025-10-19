كييف وموسكو تتبادلان الهجمات بعشرات المسيّرات

كييف (وكالات)



أعلن سلاح الجو الأوكراني أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط أو تعطيل 40 طائرة مسيّرة روسية من أصل 62 تم إطلاقها خلال هجوم استهدف شمال وشرق البلاد.

وأوضح البيان أن الهجوم الروسي استخدم طائرات مسيرة، انطلقت من مناطق روسية شملت ميلروفو وكورسك وأوريول وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك.

وأكد سلاح الجو أن الهجوم تم التصدي له من خلال تنسيق مشترك بين وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة الأوكرانية وفرق النيران المتنقلة.

وأضاف البيان «تم إسقاط أو تعطيل 40 طائرة مسيّرة فوق المناطق الشمالية والشرقية، لكن الهجوم لا يزال مستمراً، مع استمرار تحليق عدد من المسيّرات في المجال الجوي الأوكراني».

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قوات الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، في موجة هجمات جوية قالت إنها استهدفت مناطق روسية عدة.

وفي سياق متصل، أفاد حاكم منطقة أورينبورغ الروسية يفغيني سولنتسيف بأن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة غاز في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى الورش، وتعمل فرق الطوارئ حاليا على إخماده.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي باستخدام نحو 50 صاروخاً وأكثر من 3270 طائرة مسيرة هجومية و1370 قنبلة جوية موجهة. وقال زيلينسكي، أمس، «لم تسع أوكرانيا قط إلى الحرب، لقد وافقنا على وقف غير مشروط لإطلاق النار، وبحثنا عن فرص للسلام، وقدمنا للعالم مراراً وتكراراً سبلاً لوقف الهجمات الجوية والبرية والبحرية، لكن روسيا تعرقل هذه العملية باستمرار، بالمماطلة في المفاوضات وإطالة أمدها، وترويع شعبنا بالهجمات الجوية، وتكثيف الهجمات على طول خط الجبهة، الحرب مستمرة فقط لأن موسكو لا تريد لها أن تنتهي»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية. وأكد زيلينسكي أن القوات الروسية تنفذ يومياً تقريباً مئات الهجمات على البنية التحتية الحيوية والمدنية في أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي وحده باستخدام أكثر من 3270 طائرة مسيرة هجومية، و1370 قنبلة جوية موجهة، ونحو 50 صاروخاً من طرز مختلفة.