الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

تركيا: مستعدون لتحمل مسؤولية الضامن حال تحقق حل الدولتين

فلسطينيون يهرعون للاحتماء بعد غارة إسرائيلية بمخيم البريج (أ ف ب)
20 أكتوبر 2025 02:17

أنقرة (وكالات)

أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن استعداد أنقرة لتحمل مسؤولية الضامن الفعلي في حال تحقيق حل الدولتين بالأراضي الفلسطينية. وأوضح فيدان، في مقابلة تلفزيونية، أن دور تركيا في فلسطين هو الوساطة، وأن بلاده مستعدة أيضاً للقيام بما يترتب عليها في حال التوصل إلى اتفاق يوافق عليه الفلسطينيون. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن فيدان قوله أمس: «هذا أمر هام جداً، لا يمكن لأي دولة أن تتحمل هذا الالتزام، يكفي أن يمنح الفلسطينيون دولة على حدود 1967». وأشار فيدان إلى أنه ليس من الصواب الثقة بإسرائيل 100%، واستدرك بأن المهم أن تتمخض عن المجتمع الدولي آلية ضغط فعالة تجاه إسرائيل، وأن تتحول هذه الآليات إلى إجراءات ملموسة على الأرض. 
 وخلال المقابلة، أعرب فيدان عن رغبته في توضيح دور الضمانة لتركيا للرأي العام، قائلاً: إن «الدور الذي لعبته تركيا حتى الآن هو دور الوساطة، وكان من أجل وقف الحرب»، لافتاً إلى أن تركيا قريبة وتؤمن وتدعم القضية الفلسطينية، وأنها لجأت إلى هذه العلاقة من أجل إيجاد حل».

