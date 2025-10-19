الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة طوباس شمال الضفة

فلسطينيون قرب سيارة أضرم فيها المستوطنون النار (أ ف ب)
20 أكتوبر 2025 02:17

الضفة الغربية (الاتحاد)

اقتحم الجيش الإسرائيلي ترافقه جرافتان، مساء أمس، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طوباس، كما نشر مقاطع فيديو للاقتحام. وفي وقت لاحق أعلن المصدر ذاته وصول تعزيزات إضافية ترافقها جرافتان، وشن عملية عسكرية في مدينة طوباس، دون تفاصيل عما أسفرت عنه عملية الاقتحام على الفور.
إلى ذلك، أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس، عدة مركبات فلسطينية، في قرية الجبعة غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن مستوطنين أضرموا النار بعدد من المركبات داخل ساحة ورشة تصليح، في قرية الجبعة غرب بيت لحم. وأفادت الوكالة بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى المكان، وأضرمت النيران في المركبات المتوقفة داخل الساحة، ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمكان. 
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية «حكومية»، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية خلال سنتي الحرب، أسفرت عن مقتل 33 مواطناً وتهجير 33 تجمعاً فلسطينياً.

