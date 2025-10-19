«حماس»: تسليم جثمان الرهينة الـ 13 مرهون بالظروف الميدانية

غزة (وكالات)



أعلنت حركة حماس عثورها على جثمان أحد الرهائن الإسرائيليين، وأنها تنوي تسليمه اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة.

وقالت الحركة عبر «تلغرام»، إنها «عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة، وستقوم بتسليمها اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك». وفي حال تسليمه، سيكون الجثمان الـ13 الذي تسلمه «حماس» منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

في السياق، حددت إسرائيل هوية رفات اثنين من الرهائن صباح أمس، بعد أن سلمت حماس جثتيهما إلى الصليب الأحمر الليلة الماضية، فيما قالت «حماس»، إن المحادثات لإطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار قد بدأت. وقال مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن الجثتين تخصان رونين إيجل وسونثايا أوكخاراسري، وهو عامل زراعة تايلاندي. ويعتقد أنهما قتلا خلال هجوم السابع من أكتوبر وتم نقل جثتيهما إلى غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن «حماس» سلمت «نعشين لرهينتين متوفيين» من غزة في وقت متأخر من أمس الأول، في الوقت الذي زاد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على الحركة المسلحة لتسليم البقية بسرعة أكبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.