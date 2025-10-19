الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة

حسن الورفلي (غزة القاهرة)



أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو نفذت ضربات جوية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، رداً على هجمات لحركة حماس على مواقعه، وهو ما نفته الحركة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: «رداً على الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق أمس، بدأنا سلسلة من الضربات ضد أهداف تابعة لحماس في جنوب القطاع».

وتلقت غرفة العمليات المركزية للوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، تقارير عدة، أمس، تؤكد تسجيل خروقات في الاتفاق بين حماس وإسرائيل نتيجة التصعيد العسكري الذي شهدته مناطق رفح وجباليا ودير البلح، حيث شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات متفرقة على غزة رداً على ما وصفته الحكومة بخروقات حماس جنوبي القطاع، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات المشتركة تلقت فجر أمس، تقريراً من الحكومة الإسرائيلية يفيد بخرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار باستهداف آلية هندسية في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، وهو ما نفته حماس التي أكدت أنه لا صلة لها بالحدث الأمني الذي وقع في المدينة التي ترتبط بحدود مباشرة مع مصر.

وأشار المصدر إلى أن الوسطاء أجروا اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل تدعوهما للتوقف عن أي تصعيد عسكري، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لحين انتهاء المرحلة الأولى، مؤكداً أن الوسطاء يخشون من انهيار الاتفاق بشكل كامل مع استمرار التصعيد العسكري.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستهداف آلية عسكرية في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة 2 آخرين، وشنت إسرائيل غارات متفرقة على رفح ودير البلح وجباليا، ما أدى لمقتل 14 فلسطينياً، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وعلقت إسرائيل أمس دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة المُحاصر، بحسب ما أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، مبرراً ذلك بأن حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها، أكدت حماس في بيان، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة، مضيفة: «لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري».

وتابعت أنها وثقت عشرات الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم الأسبوع الماضي، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنوده نصاً وروحاً، وطالبت الوسطاء بالتدخل لوقف ما أسمته الانتهاكات الجسيمة من جانب إسرائيل.

وأوضحت الحركة في بيانها، أن إسرائيل ارتكبت منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار جرائم مروعة بحق المدنيين، مشيرة إلى سقوط 46 فلسطينياً وإصابة 132، نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن، منذ توقيع الاتفاق.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّ حركة حماس «ستتعلم اليوم بالطريقة الصعبة» أنّ الجيش مصمم على حماية جنوده ومنع أي استهداف لهم، معلناً أنه أصدر أوامر لقوات الجيش بالعمل بقوة ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: «أمرتُ الجيش بالتصرف بقوة تجاه أهداف إرهابية لحماس في القطاع»، مضيفاً أن حماس ستدفع ثمناً باهظاً عن كل إطلاق نار أو انتهاك لوقف إطلاق النار.



الخط الأصفر

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أنه سيشنّ هجمات قوية ضدّ ما وصفها بـ «البُنى التحتية الإرهابية» وعناصر حركة حماس؛ رداً على الانتهاكات المتكرّرة لاتفاق وقف النار، على حد قوله.

وجدد الجيش في بيان، تحذيره لسكان قطاع غزة بضرورة التواجد فقط في الجهة الغربية من الخط الأصفر، مشيراً إلى أن المناطق المعلّمة باللون الأحمر تُعدّ «منطقة قتال خطيرة جداً».

كما دعا الجيش المدنيين الفلسطينيين الذين ما زالوا داخل هذه المناطق إلى الإخلاء الفوري غرباً حفاظاً على سلامتهم، في ظلّ استمرار الغارات الجوية على القطاع.