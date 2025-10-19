الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
20 أكتوبر 2025 02:17

القاهرة (وام)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أهمية مساهمة الدول الفاعلة في هذه الجهود الإنسانية والتنموية، منوهاً بجهود الرئيس الأميركي في دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة.
من جهة أخرى، وجه الرئيس المصري بدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين للمشاركة في تمويل عملية إعادة الإعمار، دعماً للجهود الرسمية في هذا المجال.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، أمس، إن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعم عربي ودولي.
وأضاف مصطفى، خلال لقائه في رام الله، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بمشاركة أعضائه من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو، وبحضور عدد من الوزراء، أن «العمل جارٍ مع الأشقاء المصريين لاستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين، المزمع عقده الشهر القادم في القاهرة».
وشدد مصطفى على أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعم عربي، وإسناد دولي.
وأكد الحاجة إلى توافق وطني «هدفه المصلحة العامة واستقطاب الدعم الدولي».

