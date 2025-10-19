البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة

القاهرة (وام)



دعا معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إلى حشد الطاقات العربية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتخفيف معاناة سكانه، مؤكداً أهمية استثمار الزخم السياسي الدولي لترجمة الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية إلى واقع ملموس يضمن قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي البرلمانات العربية، حيث أكد أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل دوره في دعم مسار السلام العادل وجهود الإعمار، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء مستقبله بحرية وكرامة.