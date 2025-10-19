288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة

أحمد عاطف (غزة، القاهرة)



أكدت مصادر فلسطينية أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في نزوح نحو مليوني فلسطيني وتشريد أكثر من 288 ألف أسرة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة. وأوضحت المصادر أن نسبة العجز في توفير المأوى بلغت 96%، مشيرة إلى أن 1.5 مليون شخص فقدوا منازلهم ويحتاجون إلى إيواء عاجل، كما قدرت خسائر قطاع الإسكان بأكثر من 28 مليار دولار، مؤكدة أن نسبة الدمار الكامل بلغت 90%.

وفي سياق متصل، حذر جهاز الدفاع المدني في غزة من واقع كارثي يهدد حياة السكان، وسط غياب تام لمقومات العيش، حيث تتزايد المخاطر في القطاع مع عودة الآلاف لمناطقهم المدمرة.

ووصف المتحدث باسم الجهاز، الرائد محمود بصل، المشهد في غزة بأنه «عودة إلى الركام»، مؤكداً أن النازحين وجدوا أنفسهم بلا ماء ولا كهرباء ولا صرف صحي، وأن مؤسسات الخدمات العامة، بما فيها الدفاع المدني، «لا تملك شيئاً لتقدمه».

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تتلقى يومياً مناشدات للبحث عن المفقودين تحت أنقاض المباني، مؤكداً أن المأساة لا تتوقف عند حجم الدمار فحسب، إذ تنتشر في أنحاء القطاع «نحو 70 ألف طن متفجرات»، تحت الأنقاض أو داخل البيوت أو بالطرقات، ما وصفه بأنه «أكبر تهديد يواجه السكان اليوم». وأوضح بصل أن الدفاع المدني يطلب من الأهالي الابتعاد عن المناطق المدمرة، لكن المواطنين يردون بسؤال واحد «إلى أين نذهب؟» فلا بدائل آمنة متاحة، والخيام التي لجؤوا إليها لا تصلح للحياة في البرد أو الحر.

في سياق متصل، كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، المهندس أيمن إسماعيل، عن أن الحرب دمرت أكثر من 80% من البنية التحتية، مؤكداً أن منظومة الكهرباء تشهد واحدة من أسوأ الكوارث منذ عقود.

وقال إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن شبكات توزيع الكهرباء التي تمتد على 3700 كيلومتر من الكوابل، إلى جانب 2150 محولاً وربع مليون عداد، أصبحت خارج الخدمة بشكل شبه كامل، بينما تعرضت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية للاستهداف المباشر. وأضاف أن أعمال التدمير التي أصابت منظومة الكهرباء في غزة شملت المشاريع الصغيرة التي أُنشئت خصيصاً لتأمين إمدادات المستشفيات والمدارس والمنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن انقطاع الكهرباء تسبب في توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة، في ظل عجز المستشفيات عن تشغيل أجهزتها الطبية.

وذكر المسؤول الفلسطيني أن الأضرار لم تتوقف عند حدود الشبكات، بل طالت المستودعات والمباني والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء في غزة، حيث دُمر نحو 90% منها، وتجاوزت الخسائر حاجز الـ700 مليون دولار بصورة مباشرة، وتحتاج خطط إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار.