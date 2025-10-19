«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل «المستشفى الميداني الإماراتي»، استقبال البعثات الإنسانية الدولية في غزة، لمناقشة التعاون المشترك لتقديم الدعم والاحتياجات الضرورية لإغاثة القطاع.

وفي إطار الزيارات الميدانية التي تنفذها المؤسسات الدولية لعملية «الفارس الشهم 3»، زارت البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي «imc» المستشفى الميداني الإماراتي.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون الإنساني المشترك لتطوير الخدمات الطبية، حيث تسلمت البعثة سيارتي إسعاف لنقل الجرحى وتقديم الرعاية، في خطوة تعكس التنسيق والتعاون بين الجهود الدولية وعملية «الفارس الشهم 3».

في الإطار، شاركت جمعية الشارقة الخيرية في تجهيز محتويات «سفينة الإغاثة الإماراتية» المتجهة من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي إلى الأشقاء في غزة، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» والتي استهدفت إغاثة 50 ألف مستفيد، والتغلب على ظروف الشتاء القاسية.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن السفينة العاشرة جاءت بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، واشتملت مساهمات متبرعي الجمعية على 10.000 طرد غذائي لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر، و1.000 طرد صحي تحتوي على مستلزمات العناية والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى 15.000 قطعة من الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال وكبار السن، مضيفاً أن السفينة تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من الحملة، التي انطلقت من مطار الشارقة الدولي محملة بإمدادات شتوية متنوعة، مؤكداً أن الجمعية تحرص على تكثيف جهودها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة جراء الحرب والظروف المناخية القاسية، مضيفاً أن حجم الدعم الذي قدمته الجمعية منذ بداية الأزمة 10 ملايين درهم، شملت مواد غذائية وطبية واحتياجات عاجلة للأسر المتضررة، مما يعكس مدى التزام الجمعية بالاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل القطاع وخارجه.

في غضون ذلك، نظمت جمعية دبي الخيرية، فعالية «طرود الخير»، التي تهدف إلى تعبئة وتجهيز آلاف الطرود الغذائية والأسرية والطبية، لإرسالها بشكل عاجل إلى الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني لهم في ظل الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يمرون بها.

شهدت الفعالية، التي أقيمت في حرم جامعة زايد - فرع دبي، إقبالاً وتفاعلاً مجتمعياً لافتاً، حيث توافد أكثر من 600 متطوع من مختلف فئات المجتمع الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة. وافتتح الفعالية كل من المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، وخالد العلماء عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام بالجمعية.

وتمكن المتطوعون من تحقيق إنجاز كبير خلال وقت قياسي، حيث نجحوا في تعبئة وتغليف ما مجموعه 2500 طرد إغاثي متكامل، شملت مستلزمات غذائية أساسية، وحاجات أسرية ضرورية، ومواد طبية وإسعافات أولية، تمهيداً لشحنها وإيصالها إلى قطاع غزة لدعم صمود أهالينا هناك وتخفيف معاناتهم.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: تأتي فعالية «طرود الخير» استجابة سريعة لنداء الواجب الإنساني، وهي تعكس القيم النبيلة التي غرستها قيادتنا الرشيدة في نفوسنا، وتأتي ضمن رسالتنا الإنسانية ومسؤوليتنا الوطنية لدعم الأشقاء في غزة.