إسرائيل تعلن استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة إلى انتهاء الضربات على القطاع.

وجاء في بيان للجيش "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة، بدأ جيش الدفاع إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو نفذت ضربات جوية في منطقة تقع جنوب قطاع غزة ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الجاري بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنهى حربا استمرت عامين.