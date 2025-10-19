الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صحيفة تكشف جانبا من محادثات ترامب وزيلينسكي الجمعة

ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
19 أكتوبر 2025 23:13

ذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز)، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الأزمة الحالية خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن ترامب أصر، خلال الاجتماع، على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكررا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق.
وقالت الصحيفة إن أوكرانيا تمكنت، في نهاية المطاف، من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية. وقال ترامب، بعد الاجتماع، إن على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال‭ ‬الراهن، وذكر زيلينسكي أن هذه نقطة مهمة.
وكان زيلينسكي وصل إلى البيت الأبيض، يوم الجمعة، سعيا للحصول على أسلحة خاصة صواريخ بعيدة المدى يمكن استخدامها لضرب العمق الروسي.
وأضاف تقرير الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض، خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب، التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي مقابل أجزاء من دونباس.
واتفق ترامب وبوتين، يوم الخميس، على عقد قمة ثانية، في بودابست عاصمة المجر بشكل مبدئي في غضون الأسبوعين المقبلين، لبحث الأزمة في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس الماضي في ولاية ألاسكا الأميركية الذي يسفر عن تحقيق تقدم ملموس.

أخبار ذات صلة
كييف وموسكو تتبادلان الهجمات بعشرات المسيّرات
ترامب يهدّد بنشر الجيش في مدينة أميركية جديدة
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
اتفاق
دونالد ترامب
روسيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
جانب من زيارة البعثة الدولية المشرفة على المستشفى الأميركي للمستشفى الميداني الإماراتي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«المستشفى الميداني الإماراتي» يستقبل بعثات إنسانية دولية في غزة
اليوم 02:17
دمار تام في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
288 ألف أسرة مشردة بحاجة لإيواء عاجل في غزة
اليوم 02:17
محمد اليماحي (وام)
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يدعو لحشد الجهود لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:17
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة تضافر الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
اليوم 02:17
تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية جنوب غزة
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©