صحيفة تكشف جانبا من محادثات ترامب وزيلينسكي الجمعة

ذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز)، اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الأزمة الحالية خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن ترامب أصر، خلال الاجتماع، على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكررا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق.

وقالت الصحيفة إن أوكرانيا تمكنت، في نهاية المطاف، من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية. وقال ترامب، بعد الاجتماع، إن على الجانبين وقف الحرب عند خط القتال‭ ‬الراهن، وذكر زيلينسكي أن هذه نقطة مهمة.

وكان زيلينسكي وصل إلى البيت الأبيض، يوم الجمعة، سعيا للحصول على أسلحة خاصة صواريخ بعيدة المدى يمكن استخدامها لضرب العمق الروسي.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض، خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب، التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي مقابل أجزاء من دونباس.

واتفق ترامب وبوتين، يوم الخميس، على عقد قمة ثانية، في بودابست عاصمة المجر بشكل مبدئي في غضون الأسبوعين المقبلين، لبحث الأزمة في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس الماضي في ولاية ألاسكا الأميركية الذي يسفر عن تحقيق تقدم ملموس.