الإثنين 20 أكتوبر 2025
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يهدّد بنشر الجيش في مدينة أميركية جديدة

عناصر من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن
20 أكتوبر 2025 00:25

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال قوات إلى مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، وذلك في مقابلة بُثت الأحد، في حين يسعى إلى نشر الجيش في مزيد من المدن.
أتت التصريحات في حين نشر الرئيس الحرس الوطني في مدن لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، فيما منع قضاة نشر القوات في شيكاغو وبورتلاند.
وقال ترامب، في تصريح لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية، إن "الوجهة التالية" لنشر القوات هي سان فرانسيسكو، موضحا "الفرق هو أنني أعتقد أنهم يريدوننا في سان فرانسيسكو. كانت سان فرانسيسكو واحدة من أعظم مدن العالم. لكن قبل 15 عاما، ساءت الأمور".
وتابع "سنذهب إلى سان فرانسيسكو وسنجعلها عظيمة".
نشر ترامب الآلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس في يونيو بهدف مساعدة الشرطة في حملتها للسيطرة على احتجاجات واضطرابات أثارتها حملته ضد الهجرة غير النظامية.

المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
سان فرانسيسكو
