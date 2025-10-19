الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس في بوليفيا

صورة مجمعة للمرشحين الرئيس السابق خورخي كيروغا (يمين الصورة) ورودريغو باز
20 أكتوبر 2025 00:51

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية البوليفية، الأحد، حيث اختار الناخبون بين مرشحين مؤيدين لقطاع الأعمال، منهين بذلك عقدين من الحكم الاشتراكي.
تجاهل الناخبون حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي أسسه الرئيس السابق إيفو موراليس في الجولة الانتخابية الأولى في أغسطس.
فُتحت مراكز الاقتراع الساعة 8:00 صباحًا (12:00 بتوقيت غرينتش) وأُغلقت بعد ثماني ساعات. وكان ما يقرب من ثمانية ملايين شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية حوالي منتصف ليل بتوقيت غرينتش.
وتتنافس في هذه الانتخابات الاقتصادي وعضو مجلس الشيوخ رودريغو باز، البالغ من العمر 58 عامًا، مع الرئيس السابق خورخي كيروغا، البالغ من العمر 65 عامًا، وهو مهندس.
وفي كلتا الحالتين، ستُختتم تجربة اقتصادية اتسمت بالازدهار الأولي الذي موّله تأميم موراليس لاحتياطيات الغاز.

