ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بالسرقة المذهلة للمجوهرات من متحف اللوفر في باريس، واصفاً إياها بأنها هجوم على التاريخ الثقافي لفرنسا.

وقال ماكرون: "إن السرقة من متحف اللوفر هي هجوم على قيمة ثقافية نعتز بها لأنها جزء من تاريخنا". وأضاف: "سنستعيد الأعمال ونقدم الجناة إلى العدالة. تحت قيادة مكتب النائب العام في باريس، يجري بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك".

وتابع ماكرون إن مشروع تحديث متحف اللوفر الذي تم تقديمه في يناير ينص على تعزيز الإجراءات الأمنية. وقال الرئيس الفرنسي:"سيضمن ذلك الحفاظ على وحماية ما يشكل ذاكرتنا وثقافتنا".