الأخبار العالمية

إصابات جراء إطلاق نار في أوكلاهوما الأميركية

أرشيفية
20 أكتوبر 2025 09:08

قالت شرطة جامعة ولاية أوكلاهوما إن خلافاً خارج الحرم الجامعي تصاعد إلى إطلاق نار خارج إحدى قاعات السكن في وقت مبكر من الأحد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طالب.

وقال رئيس شرطة الجامعة مايكل بيكنر للصحفيين، إن اثنين من الضحايا خضعا لعمليات جراحية وهما في حالة مستقرة بالمستشفى، بينما تلقى الثالث العلاج وغادر.

ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، لكن بيكنر أوضح أن لدى الشرطة "خيوطاً قوية" وتطلب مساعدة الجمهور، مؤكداً أن المحققين لا يعتقدون بوجود تهديد مستمر للحرم الجامعي أو للجمهور في أعقاب الحادث.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
إطلاق نار
