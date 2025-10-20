وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في لوكسمبورج

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لمناقشة عدد من الملفات المشتركة. ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي. وتأتي المشاورات بعد أيام من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبعد إعلان ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي. وتشمل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اليوم الاثنين علاقات الكتلة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتطورات الحالية في مولدوفا وجورجيا.