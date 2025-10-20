الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في لوكسمبورج

أعلام الاتحاد الأوروبي
20 أكتوبر 2025 09:49

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الاثنين لمناقشة عدد من الملفات المشتركة. ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي. وتأتي المشاورات بعد أيام من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبعد إعلان ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي. وتشمل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اليوم الاثنين علاقات الكتلة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتطورات الحالية في مولدوفا وجورجيا. 

أخبار ذات صلة
أسبيدس: اندلاع حريق في ناقلة غاز قبالة اليمن
أوروبا تشدد على أهمية بناء دفاعات ضد المسيرات
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
لوكسمبورج
آخر الأخبار
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
الرياضة
«شيماييف يحتفي بـ«تيفو» جماهير الوصل في «ديربي بر دبي»
اليوم 13:00
صورة تعبيرية
الذكاء الاصطناعي
منصات الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة التوازن بين الكفاءة والتكلفة
اليوم 12:57
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
الرياضة
توري.. موهبة النصر على مشارف «اللاعب الزجاجي»
اليوم 12:45
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
الترفيه
منصة إكس تطلق ميزة جديدة
اليوم 12:33
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
الرياضة
احتفالات في المغرب بلقب المونديال.. «إنها مجرد بداية»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©