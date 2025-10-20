الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الضباب الدخاني يغطي العاصمة الهندية نيودلهي

طريق يكتنفه الضباب الدخاني في صباح عيد ديوالي، مهرجان الأضواء، في نيودلهي
20 أكتوبر 2025 10:45

استفاقت العاصمة الهندية، نيودلهي، صباح مهرجان الأضواء"ديوالي" (وهو مهرجان هندوسي للأضواء، يضيء خلاله المحتفلون منازلهم ومعابدهم وأماكن عملهم بمصابيح الزيت والشموع والفوانيس)، على طبقة من الدخان الكثيف، حيث انخفض مؤشر جودة الهواء في المدينة إلى فئة "سيء جدا"، بعد أن تجاوز مستوى 300 نقطة. ووفقا لتطبيق سمير التابع لمجلس مراقبة التلوث المركزي (سي بي سي بي)، سجلت دلهي مؤشر جودة هواء عام بلغ 339 نقطة عند الساعة 9 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.
وأظهرت بيانات نحو 38 محطة رصد أن معظم أنحاء المدينة سجلت مستويات جودة هواء تجاوزت 300 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا. وسجلت محطة أناند فيهار مؤشر جودة الهواء عند 414 نقطة، ومحطة وزيربور عند 412 نقطة، وكلاهما من بين المحطات التي ظلت فيها جودة الهواء ضمن فئة "خطر شديد". 

المصدر: وكالات
مهرجان ديوالي
الضباب
الضباب الدخاني
الهند
