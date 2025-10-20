الضباب الدخاني يغطي العاصمة الهندية نيودلهي

استفاقت العاصمة الهندية، نيودلهي، صباح مهرجان الأضواء"ديوالي" (وهو مهرجان هندوسي للأضواء، يضيء خلاله المحتفلون منازلهم ومعابدهم وأماكن عملهم بمصابيح الزيت والشموع والفوانيس)، على طبقة من الدخان الكثيف، حيث انخفض مؤشر جودة الهواء في المدينة إلى فئة "سيء جدا"، بعد أن تجاوز مستوى 300 نقطة. ووفقا لتطبيق سمير التابع لمجلس مراقبة التلوث المركزي (سي بي سي بي)، سجلت دلهي مؤشر جودة هواء عام بلغ 339 نقطة عند الساعة 9 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأظهرت بيانات نحو 38 محطة رصد أن معظم أنحاء المدينة سجلت مستويات جودة هواء تجاوزت 300 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا. وسجلت محطة أناند فيهار مؤشر جودة الهواء عند 414 نقطة، ومحطة وزيربور عند 412 نقطة، وكلاهما من بين المحطات التي ظلت فيها جودة الهواء ضمن فئة "خطر شديد".