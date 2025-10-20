متحف اللوفر في باريس يغلق أبوابه غداة عملية السرقة

أبقى متحف اللوفر في باريس أبوابه مقفلة أمام الزوار الاثنين، على ما أفادت إدارته، غداة عملية السطو التي نفذها أربعة لصوص سرقوا ثماني من مجوهرات التاج الفرنسي.

وقال مسؤول في اللوفر إن "المتحف لن يفتح أبوابه اليوم"، بعدما أُغلِق الأحد عقب عملية السرقة التي وقعت صباحا.

وعلّق في المكان إشعار يُعلِم الزوار بأن المتحف لا يزال مغلقا "لظروف استثنائية"، وبأن جميع الزوار الذين يحملون تذاكر دخول ليوم الاثنين سيستردون ثمنها.

وقال أحد الموظفين للزوار "المتحف مغلق طوال اليوم".

وقبيل الإعلان عن استمرار الإقفال، اصطف الزوار في طوابير في فناء هرم المتحف وتحت قناطر المدخل الرئيسي.