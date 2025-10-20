الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يبدي استعداده للانضمام إلى قمة ترامب وبوتين

زيلينسكي
20 أكتوبر 2025 15:17

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال دعي إليها.
أعلن ترامب وبوتين أنهما سيجتمعان في بودابست، لربما في غضون أسابيع، في وقت يواصل الرئيس الأميركي السعي للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال زيلينسكي في تصريحات لصحافيين نشرت الاثنين "إذا دعيت الى بودابست، إذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو الدبلوماسية المكوكية أي أن يلتقي الرئيس ترامب ببوتين وأن يلتقي الرئيس ترامب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق".

أخبار ذات صلة
صحيفة تكشف جانبا من محادثات ترامب وزيلينسكي الجمعة
ترامب يقترح تجميد خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: وكالات
المجر
فولوديمير زيلينسكي
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
علوم الدار
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
اليوم 18:30
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©