زيلينسكي يبدي استعداده للانضمام إلى قمة ترامب وبوتين

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال دعي إليها.

أعلن ترامب وبوتين أنهما سيجتمعان في بودابست، لربما في غضون أسابيع، في وقت يواصل الرئيس الأميركي السعي للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات لصحافيين نشرت الاثنين "إذا دعيت الى بودابست، إذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو الدبلوماسية المكوكية أي أن يلتقي الرئيس ترامب ببوتين وأن يلتقي الرئيس ترامب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق".



