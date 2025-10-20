الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاق يمهد الطريق أمام تولي أول امرأة رئاسة الوزراء في اليابان

ساناي تاكايشي
20 أكتوبر 2025 16:15

وقع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وحزب الابتكار الياباني، على اتفاق لتشكيل إئتلاف، اليوم الاثنين، حيث بات في حكم المؤكد أن تصبح ساناي تاكايشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان غدا الثلاثاء.
وسيقود الحزب الليبرالي الديمقراطي حكومة أقلية بالشراكة مع حزب الابتكار الياباني، المعروف أيضا باسم نيبون إيشين، بدلا من حزب كوميتو الذي أنهى شراكته مع الحزب الليبرالي الديمقراطي التي استمرت 26 عاما في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية. وقبل المحادثات بين الحزبين لتوقيع اتفاق الإئتلاف في وقت لاحق اليوم الاثنين، قرر حزب الابتكار الياباني في اجتماع لنوابه التصويت لصالح تاكايشي، التي خلفت رئيس الوزراء المستقيل شيجيرو إيشيبا كزعيمة للحزب في 4 أكتوبر، وذلك في تصويت برلماني غدا الثلاثاء لانتخاب رئيس الوزراء المقبل.
وقال رئيس حزب الابتكار الياباني، هيروفومي يوشيمورا، للصحفيين في أوساكا، صباح اليوم الاثنين، إنه نقل رسميا نية حزبه لتشكيل إئتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال مكالمة هاتفية مع تاكايشي، قائلا: "لندفع اليابان إلى الأمام معا." ورغم أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني لن يحقق بفارق ضئيل أغلبية في مجلس النواب الأكثر نفوذا، فمن المؤكد أن تفوز تاكايشي، في الانتخابات التي ستجرى لاختيار رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات
