الأخبار العالمية

روسيا: لافروف وروبيو سيجريان اتصالاً هاتفياً

صورة مجمعة للافروف (يمين) وروبيو
20 أكتوبر 2025 16:31

 نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم الاثنين إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو سيجريان اتصالا هاتفيا قريبا.
ومن المقرر أن يتحدث مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة في الأيام المقبلة للتحضير لقمة جديدة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وهو ما جرت مناقشته في اتصال هاتفي بين الرئيسين الأسبوع الماضي.
ولم يحدد ريابكوف الإطار الزمني للاجتماع، وقال إن مكان انعقاد اجتماع منفصل بين روبيو ولافروف لم يتضح بعد.
وقال إن روبيو ولافروف سيناقشان جدول الأعمال الثنائي للعلاقات الروسية الأميركية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية.

المصدر: وكالات
