الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تتوقع تقدما في أزمة أوكرانيا خلال قمة بوتين ترامب

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
20 أكتوبر 2025 17:18

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا تتوقع أن توفر القمة الروسية الأميركية المرتقبة فرصة للتحرك نحو تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، عندما سئل عما تتوقعه موسكو من القمة المقبلة، إن "أول شيء هو المضي قدما نحو تسوية سلمية للصراع الأوكراني"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، مشيرا إلى أنه لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاجتماع المقبل".
وأكد بيسكوف "أكرر مرة أخرى: الاستعدادات للقمة (في بودابست) لم تبدأ بعد بشكل كامل".
وأشار إلى أن "موقف روسيا والرئيس بوتين (بشأن التسوية الأوكرانية) ثابت ومعروف جيدا".
وأكد المتحدث أن روسيا تواصل التواصل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية، وأن العمل جار بجدية. واتفقالرئيس الأميؤركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، على عقد قمة قريبا في بودابست عاصمة المجر.

المصدر: د ب أ
ديمتري بيسكوف
الأزمة الأوكرانية
قمة
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
