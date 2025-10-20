الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعلّق على اجتماعه مع ترامب

ترامب يستقبل زيلينسكي عند وصوله إلى البيت الأبيض
20 أكتوبر 2025 18:52

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع، الذي عقده الجمعة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بأنه ناجح وأسفر عن إحراز تقدم في الحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام أمس الأحد، لكن لم يكن من المسموح نشرها في البداية وسمح بذلك اليوم الاثنين، وصف الرئيس الأوكراني ما أراد ترامب إيصاله في الاجتماع بأنه "إيجابي".
وانتهى الاجتماع بدعوة من ترامب إلى وقف إطلاق النار مع وجود القوات في مكانها الحالي.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تستعد، الآن، لتوقيع عقد لشراء 25 من أنظمة "باتريوت" الدفاعية نتيجة لزيارته لواشنطن بما سيشكل دعما قويا لدفاعات البلاد الجوية.
وقال زيلينسكي تعليقاعلى اجتماعالجمعة "بعد عدة جولات من النقاش استمرت لأكثر من ساعتين مع (ترامب) وفريقه، جاءت رسالته، من وجهة نظري، إيجابية وهي أن نظل في المكان الحالي على خط المواجهة".
وتدعو أوكرانيا وحلفاؤها منذ فترة طويلة إلى وقف فوري لإطلاق النار مع وجود القوات في مكانها.
ولم يحدد زيلينسكي مدى اقتراب أوكرانيا من التوقيع على صفقة أنطمة "باتريوت" للدفاع الجوي، لكنه قال إنه قضى وقتا طويلا من زيارته في مناقشة هذه المسألة بما في ذلك إجراء نقاش مباشر عنها مع ترامب.
لكن زيلينسكي لم يتمكن، خلال الاجتماع، من إقناع ترامب وفريقه بتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" طويلة المدى القادرة على ضرب أهداف في عمق روسيا.

أخبار ذات صلة
ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
لافروف وروبيو يبحثان تفاصيل قمة ترامب وبوتين المرتقبة
المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بمهرجان «ديوالي»
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ المحتفلين بمهرجان «ديوالي»
اليوم 22:50
«دبي للثقافة» تحصد جائزة «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025»
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تحصد جائزة «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025»
اليوم 22:47
حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ومزاد الظفرة للتمور
اليوم 22:34
قادة دول "ميد 9" بمشاركة الأردن والاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
9 دول أوروبية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 22:22
الشارقة يخسر أمام تراكتور بخماسية في «النخبة الآسيوية»
الرياضة
الشارقة يخسر أمام تراكتور بخماسية في «النخبة الآسيوية»
اليوم 22:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©