الأخبار العالمية

المستشار الألماني يشن حربا على اليمين المتطرف

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
20 أكتوبر 2025 21:26

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، الحرب على اليمين المتطرف الذي يسجل تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي، واصفا إياه بأنه "الخصم الرئيسي" خلال الانتخابات المحلية الخمسة المزمع تنظيمها العام المقبل.
حلّ حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تأسس عام 2013، ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير الفائت، وتظهر استطلاعات رأي عدة تأخره أمام حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة ميرتس.
تتزايد المخاوف في ألمانيا بشأن هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة، والذي يعتبره كثيرون تهديدا للنظام الديمقراطي القائم، فيما يُفترض أن تُقام انتخابات إقليمية في خمس من ولايات ألمانيا الـ16 عام 2026.
قبل سنوات قليلة، كان خارج التصور أن يحقّق هذا الحزب تقدّما، لكنّ تطوره بات واضحا خصوصا في الشرق، أي في أراضي ألمانيا الشرقية السابقة، قبل أن يمتد تأثيره إلى الغرب، حيث بات يستقطب عددا متزايدا من الناخبين.
وصرح ميرتس، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة برلين بعد اجتماع لحزبه استمر يومين "هذا الحزب يريد علنا تدمير الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إنه يريد بلدا مختلفا".
وأضاف "لا نختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا على التفاصيل فقط، بل أيضا على القضايا الأساسية والقناعات السياسية الجوهرية"، متهما هذا الحزب بتحدي "القرارات الأساسية" لألمانيا الديمقراطية التي نشأت عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال زعيم الحزب البافاري الحليف (CSU) ماركوس سودر إنّ "حزب البديل من أجل ألمانيا يريد أخذ مكاننا"، واصفا إياه بأنه "استبدادي".
رفض ميرتس بوضوح الدعوات التي وجهها الأسبوع الماضي بعض أعضاء حزبه والحزب الشقيق في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وأعربوا فيها عن تأييدهم لحصول تعاون مع اليمين المتطرف.
واعتبر هؤلاء أن استراتيجية "الطوق الأمني" التي اتُخذت في مؤتمر الحزب عام 2018 لم تنجح في وقف تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا.
وأضاف ميرتس "سنتمايز بوضوح تام ومن دون أي لبس".
وأوضح أن "اليد التي لا يكف حزب البديل من أجل ألمانيا عن مدّها إلينا يُراد منها في الواقع تدميرنا"، في إشارة إلى اقتراحات التعاون المقدمة من الحزب اليميني المتطرف.
ومن المقرر إجراء خمسة انتخابات محلية العام المقبل، اثنتان منها في شرق البلاد، في ساكسونيا أنهالت وميكلنبورغ فوربومرن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الأول، وفق استطلاعات الرأي الحالية.
وفي الغرب، يكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا أرضية ثابتة، وقد يحصل على المركز الثاني أو الثالث في بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات وبرلين خلف حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، على أن يتواجه في منافسة حامية مع الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر.

المصدر: آ ف ب
