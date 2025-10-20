الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

ترامب يستقبل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
20 أكتوبر 2025 21:55

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضاف ترامب، خلال استقباله في واشنطن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين" رغم الخلافات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.
وتابع "لدينا أفضل ما في كل شيء ولن يجرؤ أحد على المساس بذلك... أعتقد أننا سينتهي بنا المطاف باتفاق تجاري قوي للغاية يرضي الطرفين".
وأعلن ترامب أنه سيزور الصين بداية العام المقبل، مضيفا "تلقيت دعوة للذهاب إلى الصين وسأقوم بذلك بداية العام المقبل. تم الاتفاق على هذا الأمر".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الصين
رسوم جمركية
اتفاق تجاري
