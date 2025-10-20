الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إنقاذ 91 مهاجراً قبالة سواحل إيطاليا

21 أكتوبر 2025 01:58

روما (وكالات) 

أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ 91 شخصاً كانوا على متن قارب يقل مهاجرين، تم اعتراضه على بعد 16 ميلاً بحرياً من سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقالت السلطات إنه تم نقل خمسة أشخاص في حالة صحية حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع 16 مهاجراً للمراقبة الطبية تحت إشراف أطباء وحدة الطوارئ الصحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آنسا». وبحسب إفادات الناجين، انطلقت مجموعة المهاجرين، مساء الجمعة الماضي، من مدينة زوارة الليبية، وهي تضم جنسيات متعددة. وتواصل الفرق الطبية والإنسانية تقديم الدعم والرعاية للمهاجرين، في ظل ضغوط متزايدة تعانيها الجزيرة نتيجة تكرار عمليات الوصول عبر البحر.

