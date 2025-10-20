الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
23 قتيلاً وإصابة 145 بمنجم في السودان

21 أكتوبر 2025 01:58

الخرطوم (وكالات)

أعلنت لجنة سودانية وفاة 23 شخصاً وإصابة 145 في كارثة صحية بمنجم في ولاية جنوب كردفان- غربي السودان. وأعلنت لجنة «مناهضة السيانيد» بمحافظة قدير، وفق ما نشرته تقارير إعلامية، وفاة 23 شخصاً وإصابة 145 آخرين على إثر كارثة صحية بالغة الخطورة في منجم التقولة بمحافظة تلودي في ولاية جنوب كردفان. ووفق التقارير، لم يتم تحديد سبب الوفاة بشكل نهائي حتى الآن، وتشير المتابعات الأولية إلى احتمال التسمم بمخلفات تعدين السيانيد أو الإصابة بالكوليرا. وأشارت إلى أن بعض شركات التعدين في السودان  تستخدم مادة السيانيد شديدة السمية لاستخلاص الذهب، ما يرجح تسببها في تلوث المياه والتربة، وإلحاق أضرار جسيمة بصحة الإنسان والحيوان. 
واضطرت السلطات في محافظة تلودي إلى اتخاذ إجراءات صحية عاجلة، تضمنت منع الدخول والخروج من المدينة، مع تحويل المرضى إلى مستشفى تلودي الذي شهد معظم حالات الوفاة. وأشارت اللجنة إلى أن منجم التقولة كان شهد خلال الأشهر الماضية حالات التهابات حادة وحساسيات جلدية ونفوق للطيور، ما يعكس سمية مادة السيانيد المستخدمة.

