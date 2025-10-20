الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يحتفظ بكتيبة مستشارين أميركيين

العراق يحتفظ بكتيبة مستشارين أميركيين
21 أكتوبر 2025 01:58

هدى جاسم (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، إن كتيبة صغيرة من المستشارين العسكريين الأميركيين ستبقى في البلاد للتعامل مع التطورات ولتنسيق العمليات مع القوات الأميركية في سوريا التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت واشنطن وبغداد قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء وجود تحالف بقيادة أميركية يحارب داعش في العراق بحلول سبتمبر من هذا العام، حيث ستغادر القوات الأميركية بعض القواعد التي كانت متمركزة فيها. 
وقال السوداني: «إن المستشارين العسكريين الأميركيين وطاقم الدعم متمركزون الآن في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، وقاعدة مجاورة لمطار بغداد، وقاعدة حرير الجوية في محافظة أربيل شمالي العراق»، مشيراً إلى أن الاتفاقية نصت أصلاً على انسحاب كامل للقوات الأميركية من عين الأسد بحلول سبتمبر، لكن «التطورات في سوريا» منذ ذلك الحين استلزمت الإبقاء على وحدة صغيرة تتراوح بين 250 و350 مستشاراً وموظفاً أمنياً في القاعدة.

