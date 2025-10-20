الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ليبيا.. انطلاق العملية الانتخابية في 11 بلدية

شاب يرفع علم ليبيا وسط طرابلس (أرشيفية)
21 أكتوبر 2025 01:59

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت السلطات الليبية، أمس، انطلاق العملية الانتخابية المحلية في 11 بلدية، وذلك بعد تأجيلها في أغسطس الماضي. وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان: «انطلقت العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية المنتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية المجموعة الثالثة 2025، في 11 بلدية تمثل الدوائر الانتخابية المستهدفة».
وتجري الانتخابات ضمن المجموعة الثالثة التي استهدفت مناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، وتشمل كلاً من بلدية طبرق، وقمينس، وسرت، وقصر الجدي، والأبيار، وتاجوراء، وبنغازي، وسلوق، وتوكرة، وسبها، والجديدة. وفي 20 أغسطس أعلنت مفوضية الانتخابات تعليق عملية الانتخاب في البلديات المذكورة.
والسبت الماضي، انتهت عملية الاقتراع، في انتخابات 16 مجلساً بلدياً ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية، بنسبة مشاركة بلغت 68 بالمئة.
وأشارت المفوضية إلى استمرار تعليق الانتخابات في بلدية جنزور غرب العاصمة طرابلس، التي كانت ستنطلق أمس، على أن تستأنف مباشرة حال زوال أسباب التعليق، دون توضيح الأسباب.
وأوضحت أن العملية بدأت بتنفيذ أولى مراحلها «تسجيل الناخبين» باستخدام الرسائل النصية التي تستمر حتى الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025.

