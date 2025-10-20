حماس تبحث بالقاهرة سبل الانتقال للمرحلة الثانية

حسن الورفلي (القاهرة)



أجرى وفد حركة حماس مشاورات مع الوسيط المصري في القاهرة، لتناول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسبل الانتقال للمرحلة الثانية التي ستناقش فيها قضايا صعبة للغاية وفي مقدمتها حوكمة غزة ونزع سلاح الحركة والحوار الفلسطيني المزمع تنظيمه في مصر، بحسب ما أكده مصدر مطلع.

وأشار المصدر إلى أن الحوار يهدف إلى توحيد الجسم الفلسطيني ومناقشة القضايا مهمة، بما في ذلك مستقبل القطاع وتشكيل لجنة الكفاءات المستقلة التي ستتولى إدارة غزة، مشدداً على أن حماس تعهدت للوسطاء بتمكين لجنة الكفاءات المستقلة. وأشار المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على نقل 50 جريحاً فلسطينياً ومرافقيهم يومياً بعد تسليم حركة حماس للرهائن الأحياء وجثامين ورفات القتلى، مؤكداً أن إسرائيل تتمسك بتسلم رفات الرهائن القتلى قبل استئناف العمل في معبر رفح لإدخال المساعدات أو إخراج الجرحى. وأكدت حماس أنها لا تعتزم المشاركة في حكم القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع تشديدها على ضرورة البحث في مستقبل القطاع.