الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حماس تبحث بالقاهرة سبل الانتقال للمرحلة الثانية

آثار الدمار في غزة (أرشيفية)
21 أكتوبر 2025 01:59

حسن الورفلي (القاهرة)

أجرى وفد حركة حماس مشاورات مع الوسيط المصري في القاهرة، لتناول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسبل الانتقال للمرحلة الثانية التي ستناقش فيها قضايا صعبة للغاية وفي مقدمتها حوكمة غزة ونزع سلاح الحركة والحوار الفلسطيني المزمع تنظيمه في مصر، بحسب ما أكده مصدر مطلع.
وأشار المصدر إلى أن الحوار يهدف إلى توحيد الجسم الفلسطيني ومناقشة القضايا مهمة، بما في ذلك مستقبل القطاع وتشكيل لجنة الكفاءات المستقلة التي ستتولى إدارة غزة، مشدداً على أن حماس تعهدت للوسطاء بتمكين لجنة الكفاءات المستقلة. وأشار المصدر إلى أنه جرى الاتفاق على نقل 50 جريحاً فلسطينياً ومرافقيهم يومياً بعد تسليم حركة حماس للرهائن الأحياء وجثامين ورفات القتلى، مؤكداً أن إسرائيل تتمسك بتسلم رفات الرهائن القتلى قبل استئناف العمل في معبر رفح لإدخال المساعدات أو إخراج الجرحى. وأكدت حماس أنها لا تعتزم المشاركة في حكم القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع تشديدها على ضرورة البحث في مستقبل القطاع.

أخبار ذات صلة
جهود مكثفة لتجنّب انهيار وقف إطلاق النار في غزة
انطلاق 400 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة
حرب غزة
فلسطين
مصر
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
القاهرة
غزة
حماس
آخر الأخبار
ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
الرياضة
ذهبية وبرونزية للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
اليوم 14:13
العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
الرياضة
العين يبحث عن تعزيز الصدارة الخليجية أمام القادسية
اليوم 14:00
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
مذيعة بريطانية مولدة بالذكاء الاصطناعي تقدم وثائقياً جديداً
اليوم 13:59
انتخاب ممثل الإمارات الدائم لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس المنظمة
اقتصاد
انتخاب ممثل الإمارات الدائم لدى «الإيكاو» نائباً لرئيس مجلس المنظمة
اليوم 13:47
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
الرياضة
ماكلروي يعود للمشاركة في «دبي إنفيتيشنال للجولف»
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©