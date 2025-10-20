الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فرنسا تدعو لتوسيع مهام الاتحاد الأوروبي في غزة

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أرشيفية)
21 أكتوبر 2025 01:59

لوكسمبورج (وكالات)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إلى توسيع كبير لتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود في قطاع غزة. وقال بارو لدى وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «أقترح أن نعزز هذه البعثة حتى تتمكن من القيام بدورها بالكامل»، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط ضمان مرور الأشخاص بأمان، بل أيضا مرور البضائع التي يجب أن تصل بكميات كبيرة إلى غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وأوضح الوزير الفرنسي أيضاً أنه يرى ضرورة توسيع بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية، المسماة يوبول كوبس، مضيفاً بأنه يجب توسيع أنشطة هذه البعثة، التي كانت حتى الآن تركز على الضفة الغربية، لتشمل غزة ودولاً مجاورة بهدف تدريب قوات الشرطة الفلسطينية هناك.

